Saj ni res, pa je: poglejte, kaj je počel na zasneženi dolenjski avtocesti (VIDEO)

Po spletnih omrežjih je zaokrožil še en posnetek, ki prikazuje neodgovorno početje nekega voznika, ki se je v času obilnega sneženja na dolenjsko avtocesto odpravil kar z motorjem.

Posnetek je na facebooku objavil tudi zavod Reševalni pas, ki voznike ozavešča o varnosti v prometu. Dogajanje so pospremili z besedami, da gre v omenjenem primeru za rubriko »saj ne moreš verjeti«.

Nadvse »avanturistična« vožnja omenjenega voznika se je končala s padcem, k sreči pa je voznik osebnega vozila za njim dogajanje predvidel, se pravočasno ustavil in preprečil vozilom za seboj, da bi motorista spregledali in povozili. »Le vozniku in sovozniku osebnega vozila gre zahvala, da sta predvidela situacijo in obvarovala motorista, da ga ni kdo povozil,« so dogajanje ocenili v Reševalnem pasu.