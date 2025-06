Saj ni res, pa je! Kandidati čakajo mesece na vozniški izpit, odgovori so skrb vzbujajoči

V času, ko je vozniški izpit za mnoge mlade nujen korak k samostojnosti in zaposljivosti, čakanje na izpitno vožnjo postaja vse daljše. Podatki Agencije za varnost prometa (AVP), pridobljeni na našo prošnjo, razkrivajo skrb vzbujajoče stanje: v Ljubljani, Domžalah, Kranju in Jesenicah kandidati na praktični del izpita čakajo tudi do 130 dni, kar pomeni več kot štiri mesece.

Ljubljana in Maribor pod največjim pritiskom

Medtem ko v Mariboru čakalna doba dosega do 98 dni, je na Ptuju treba čakati do 76 dni, v Murski Soboti pa 42 dni. Najkrajša čakalna doba na praktični del izpita v Sloveniji je trenutno v Velenju, kjer kandidati do izpita pridejo že v 17 dneh.

»Naj tu dodamo, da se pojem 'čakalna doba' nanaša na termin, kjer so na določen datum prosti vsi termini za opravljanje vozniškega izpita, med katerimi lahko kandidat izbira; termini se sproti posodabljajo, in če se termin sprosti, lahko kandidati dobijo tudi termine, ki so krajši od čakalne dobe,« pojasnjujejo na AVP.

Včasih se kandidatu lahko nasmehne sreča. 30. maja 2025 je tako sicer obstajal prost termin za 4. junij, kar pomeni, da se termini sproščajo, treba jih je le redno spremljati prek portala e-Uprava, ki se posodablja na pol ure, pravijo na AVP.

Maja je bilo v celotnem izpitnem območju Ljubljana razpisanih okoli 1700 terminov, od tega večina za B-kategorijo, a kljub temu povpraševanje močno presega ponudbo.

Daljše čakalne dobe so, kot pravijo, so med drugim posledica koncentracije kandidatov v univerzitetnih središčih, kot sta Ljubljana in Maribor, kjer je tudi več avtošol in večja generacija mladih, a vzroki za dolgotrajno čakanje so še kompleksnejši in se vlečejo že od epidemije.

Po navedbah AVP gre za kombinacijo več dejavnikov: povečanega povpraševanja po covidu-19 (izpitni centri so bili sedem mesecev zaprti), izrazite generacije 18-letnikov, pomanjkanja usposobljenih ocenjevalcev in neustrezne pripravljenosti nekaterih kandidatov, kar povečuje število ponovitev izpita.

Reševanje kadrovske stiske

Glavni izziv ostaja pomanjkanje ocenjevalcev. Po več letih zaprosil je AVP šele maja letos dobila odobritev Ministrstva za infrastrukturo za zaposlitev petih novih sodelavcev, ki bodo usposobljeni za opravljanje izpitov.

»AVP deluje kot del javne uprave. Kadrovski načrt agencije je določen na ravni države, zato si aktivno prizadevamo za dodatne kadrovske okrepitve. Po mnogih zaprosilih po letu 2019 nam je bilo v maju 2025 s strani pristojnega Ministrstva za infrastrukturo končno odobreno povečanje kadrovskega načrta za 5 novih sodelavcev, ki bo v celoti usmerjen v zaposlovanje novih ocenjevalcev,« pravijo.

V zadnjih letih so usposobili 26 novih ocenjevalcev, vendar jih je zaposlilo le 11 – razlog so med drugim slabši delovni pogoji v primerjavi z avtošolami. Povprečna starost ocenjevalcev je skoraj 50 let, delo pa je zahtevno in slabo plačano. Kljub postopnemu zviševanju plač do leta 2028 bo prehodno obdobje izjemno zahtevno, priznavajo na AVP.

V agenciji izvajajo tudi druge ukrepe, za hitrejši dostop do izpitne vožnje: uvajanje sobotnih terminov, nadurno delo, premestitve ocenjevalcev z manj obremenjenih območij, vključevanje pogodbenih sodelavcev in aktivno iskanje kadra na najbolj kritičnih območjih.

Kdaj so največje obremenitve?

Največji pritisk na sistem je vsako leto med aprilom in septembrom, ko se poleg voznikov osebnih vozil na izpite prijavljajo tudi motoristi. S tem se dodatno poveča obremenitev ocenjevalcev, kar se neposredno pozna na številu prostih terminov.

Kako lahko kandidati hitreje pridejo na vrsto?

Na AVP svetujejo, naj kandidati redno spremljajo spletni portal za prijavo na izpite, kjer se pogosto sproščajo dodatni termini. Možnost je tudi prijava na izpit v drugi regiji, kjer so čakalne dobe krajše. »Ključno je tudi, da kandidat na izpit pride dobro pripravljen – s tem se zmanjšuje število ponovitev, ki dodatno obremenjujejo sistem,« dodajajo na agenciji.

Na izpit se prijavi kandidat sam, razen če za to pooblasti svojega učitelja vožnje. AVP ne sodeluje pri razporejanju kandidatov – ko so termini razpisani, so na voljo vsem pod enakimi pogoji.

Pritožbe so pogoste, a posamezne primere rešujejo sproti

Agencija priznava, da prejemajo pritožbe zaradi dolgih čakalnih dob. »Zavedamo se, da čakalne dobe na nekaterih območjih niso optimalne, zato na teh območjih izvajamo ukrepe za zmanjšanje čakalnih dob, angažiramo se za reševanje vsakega primera posebej. Daljše čakalne dobe lahko vplivajo na pripravljenost kandidatov, kar se lahko odrazi v slabši uspešnosti. Zato je ključno, da kandidati na izpit prihajajo dobro pripravljeni, skladno s priporočili učiteljev vožnje, in da pred opravljanjem izpita pravočasno odvozijo nekaj 'osvežitvenih' ur. Vse več kandidatov ta čas premosti z vožnjo s spremljevalcem, vendar je zelo pomembno, kakšen voznik je spremljevalec in v kakšnih pogojih vozita,« pravijo na AVP.