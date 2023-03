Saj ni res, pa je: izmislil si je, da sosedu gori hiša, in dvignil pokonci cel bataljon gasilcev

Že ptički na vejah čivkajo, kako požrtvovalni in vedno pripravljeni na pomoč so naši gasilci, zato še težje verjamemo, da komu na zelniku zraste takšna potegavščina, kot se je zgodila včeraj. Tik pred polnočjo so na številko 112 prejeli klic na pomoč s prijavo, da sosedu gori hiša. Aktivirana so bila kar štiri gasilska društva, ob prihodu pa so doživeli šok, saj se je izkazalo, da je bila prijava lažna.

»'Pa ravnokar sem najlepše zaspal,' se je glasil stavek gasilcev, ko so bila kar štiri gasilska društva ob 23.58 aktivirana zaradi lažnega požara hiše. Izkazalo se je, da si je nekdo izmislil, da njegovemu sosedu gori hiša,« so zapisali ljutomerski gasilci.

V nadaljevanju so dodali, da so gasilci ljudje, ki se brez pomisleka odzovejo vsakemu klicu na pomoč, pa naj bo še tako zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer. »Iskreno pa nas zelo razjezi in razžalosti to, kadar nekdo iz slabih namer ali celo sovraštva do drugih oseb stori ravno to, kar se je zgodilo danes s torka na sredo: na številko 112 je sporočil, da sosedu gori hiša, čeprav mu ni. Regijski center v Murski Soboti – ReCo je zadevo vzel resno, kot seveda vsako; aktiviral je društva in člane, ki so nič hudega sluteč spali ali pa se ravnokar odpravljali k počitku. Ob pozivu so odhiteli v svoje gasilske domove in se v polni bojni opremi odpravili z vozili na pomoč nekomu, ki je to potreboval. Na koncu se je izkazalo, da požara sploh ni, kar pomeni, da je šlo za lažni alarm.«

Zaporna kazen za lažno prijavo Lažne prijave so kaznive. Kazen je opredeljena tudi v kazenskem zakoniku, kjer v 309. členu piše, da kdor zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost, in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči, se kaznuje z zaporom do treh let. V drugem odstavku tega istega člena še piše, če je bilo z dejanjem iz prejšnjega odstavka preprečeno ali ovirano delo pravosodnih ali drugih državnih organov in je bila s tem preprečena storitev uradnega dejanja ali povzročena večja premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

Ljutomerski gasilci so še dodali, da si res želijo, da se to ne bi več dogajalo, saj se lahko ravno v tistem času, ko prispejo, da bi pomagali, nekje drugje nekomu nekaj zares zgodi in bi res potreboval njihovo pomoč, vendar lahko zaradi takega primera ostane brez vsega.