Ne le da so pomurski sadjarji zaradi lanske pozebe ostali brez večine pridelka, vse kaže, da bodo ostali še brez finančnega nadomestila za nastalo škodo. In sicer zaradi napak, ki so se pripetile pri izračunu odškodnin za lani. Aplikacija, v katero so občine vnašale oceno poškodovanosti, namreč ni dopuščala vnosa realnega stanja, saj je javna služba kmetijskega svetovanja določila prenizke maksimalne ocene škode. V teh dneh so sadjarji močno na trnih. Zaradi muhaste narave pa tudi zaradi aplikacije Ajda. FOTO: Leon Vidic V pozebi, ki je Slovenijo prizadela med 3. in 7. aprilom lani, je škodo...