Sablja za vinskega viteza

Izjemno prijetno in veselo je bilo, ko so se znova srečali člani Slovenskega reda vitezov vina, omizje za Pomurje, ki spada med najbolj dejavna izmed vseh osmih v Sloveniji. Osrednji namen srečanja pri vitezu Franciju Zupanu, v vinorodnih Policah nad Gornjo Radgono, je bilo praznovanje njegovega abrahama.



Konzul in tajnik omizja, Štefan Pavlinjek in Zlatko Borak, sta mu v imenu preostalih 20 članov in članic izročila sabljo za sekanje oziroma odpiranje šampanjskih steklenic, kar je v omizju običaj ob jubileju. Seveda ni manjkalo vrhunskega vina in odličnih jedi, za katere so poskrbeli kuharji z Boštjanom Rožancem na čelu. V prijetnem druženju in klepetu so Zupanovi gostje v domači zidanici poskusili mnoge kulinarične posebnosti, kot na primer praline račjih jeter v ovoju rdečega vina, belo paradižnikovo juho, dimljene postrvi v ovoju hrena in kisle smetane, prleške murke v solati s kozjim sirom in oljem rdeče paprike, ljutomerski ementalec s hruško, bučnim oljem in česnom, cappucino juho iz koprivnih vršičkov in sušene murske šunke ter številne druge dobrote.



Mimogrede kaže omeniti, da ima Franci odlično podporo svoje življenjske sopotnice Suzane ter hčerke Taje, ki naj bi v kratkem postala vinska kraljica Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: