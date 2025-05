Sabina zbolela za rakom in ostala na cesti

Sedemintridesetletna Sabina Košele s Tanče Gore pri Črnomlju je v svojem življenju premagala več težkih in bridkih preizkušenj. Zdaj je postavljena morda pred najtežjo – bori se z rakom, Hodgkinovim limfomom v četrtem stadiju. A kljub temu je Belokranjka polna optimizma, tudi zaradi svojih dveh sončkov: hčerke, odlične lokostrelke, in sina, predanega nogometaša. Novembra so mi postavili diagnozo, konec leta sem bila že sprejeta na onkološki oddelek. Zanju bi rada uredila podstrešne prostore družinske hiše, saj se zdaj skupaj stiskajo v enem nadstropju s Sabininimi starši, očetom Edom in mamo...