Sabina Obolnar: Zakaj je naša država tako mačehovska do nasilja nad ženskami

Marijo je pri petnajstih letih posililo pet moških. Osem mesecev kasneje je zbrala pogum in poklicala na policijo. Prvo vprašanje policista je bilo: Imate dokaz? Ne, ona ga ni imela, takšnega na papirju, na dlani, na čelu, imeli pa so ga posiljevalci, ki so množično posilstvo snemali. Na sodišču je morala odgovarjati na vprašanja, denimo: koliko spolnih partnerjev je imela, kdaj je imela prvi spolni odnos, ali je bil zaščiten ali ne. Zakaj ni takoj odšla h ginekologu? Veste, zakaj? Ker jo je pet moških brutalno posililo, razgalilo, presekalo na tisoč drobcev. Zato ni odšla h ginekologu! Ker ginekološki pregled je najbolj intimen pregled. To ni kazanje prsta. Mar res strokovno osebje slovenske pravne države tega ne razume?

