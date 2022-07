Sabina Obolnar: Zakaj država križemrok gleda propadanje lastnih ljudi

Vsak dan prebiramo takšne nore zapise (prepis je iz zadnjega tedna): Rezultat alkotesta šokiral radeljske policiste: 34-letna voznica je vozila avto z 1,6 promila alkohola, policisti so ji odvzeli vozniško dovoljenje. Pijan 59-letnik je ob 19. uri zapeljal na prireditveni prostor v bližini Črnomlja, kjer je trčil v prometno signalizacijo ter ograjo in z nevarnim manevriranjem ogrožal otroke, ki so bili v bližini. Izsledili so ga, test je pokazal 0,73 miligrama alkohola, odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo ...

Preberite več na onaplus.si.