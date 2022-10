Sabina Obolnar: Te kandidatke in kandidati res mislijo, da so lahko vse

Vsi predsedniki. Žene in možje. In še župani. Njihovi otroci. Tete in strici. Pa še njihovi najljubši sopotniki, kosmati in repati. Vse to gledamo in poslušamo. Utrujajoče postaja. Preveč. A bomo še poslušali. Ves november, ki se bo končal s tremi referendumi, o katerih pa ljudje sploh ne vedo, kaj je njihova vsebina niti kakšen je cilj. Nevednost bo trajala vse do odločilnega dne. In kakopak še čez. Ker pravzaprav nikogar to sploh ne zanima, kajti ljudje imajo realne probleme. Z obstojem.

