Sabina Obolnar: Spletni vplivneži in zastrašujoča moč, ki jo imajo nad mladimi

Pred dnevi je Safe.si (informativna spletna točka za najstnike, otroke, starše in učitelje o varni uporabi interneta), ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, objavil rezultate raziskave, ki so jo opravili letošnjega februarja in marca med osnovnošolkami in osnovnošolci zadnjega triletja ter srednješolkami in srednješolci. Odzvalo se je 486 učenk in učencev in 246 dijakinj in dijakov. Rezultati so, milo rečeno, osupljivi. Tretjina slovenskih dijakinj (in zgolj šest odstotkov dijakov) ni zadovoljna s svojim videzom in zato razmišlja o lepotnih popravkih. Še več: tudi četrtina osnovnošolskih učenk v zadnji triadi si želi lepotnih posegov in desetina učencev.

