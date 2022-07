Sabina Obolnar: Skrajni pohlep in dvoličnost današnjega časa

Ne vem, kako ljudje, ki so že toliko časa neposredno v tem smodniku, vso to neznosnost preživljajo. Z uporom, zmernim vztrajanjem, apatijo. Slednje je vsekakor najslabše, a zdaj tudi že razumljivo. Človek nad človeka, to je prevladujoča paradigma današnjega časa. Pa naj bo v zasebnem življenju ali pač v javnem.

