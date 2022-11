Sabina Obolnar: Poslance skrbi lastna varnost, kdo bo pa zaščitil otroke in ženske

Jelka Godec iz stranke SDS je zaradi napada na njihovega poslanca Branka Grimsa minuli teden nemudoma zahtevala zaščito za poslanke in poslance, med drugim policijsko varovanje na poti iz državnega zbora do parkirnega prostora, to je praviloma garažna hiša v Maximarketu, in obratno. Godčeva je ponovila, da člani njihove stranke že leta in leta doživljajo zastraševanje, žaljenje in tudi grožnje s smrtjo. Zato je še isti dan po napadu na poslanca Grimsa naslovila apel na predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, da se o varnosti poslank in poslancev kakor tudi vseh zaposlenih v državnem zboru spregovori čim prej, in to na nujni seji odbora za notranje zadeve.

