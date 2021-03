Sabina Obolnar: Obsojam se

Naj takoj dodam, da je bil za znance izjemno prijazen in sploh pravi človek. No, taisti pravi človek je nasilje nad svojo ženo izvajal že dolgo, fizično, psihično, po sedanjem védenju brutalno. Po zanesljivih informacijah se je pokojna enkrat po fizičnem napadu zatekla k osebnemu zdravniku. Ta na njenem telesu ni našel dovolj očitnih modric za prijavo na policijo. Veste, to je strahotna kalvarija. Vse to, kar ženska doživlja v slovenski družbi.Preberite več na Onaplus.si