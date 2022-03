Sabina Obolnar: O Divači, nestrpnosti in ljudeh, ki so pozabili biti soljudje

Ukrajina izginja s prvih strani časopisov, na osrednjih televizijah ni več prva in glavna zgodba. Pred dvema tednoma sem po radiu poslušala poznavalca Rusije in Ukrajine kakor tudi širših družbeno-političnih razmer, žal se njegovega imena ne spomnim, ki je napovedal prav to, da bo izginila iz naših glav, kajti ljudje se vendarle pripravljajo na dopuste. Res, fantastičen (brez)um. Ta današnja užitkarska sprijenost je neverjetna, a na srečo predvidljiva ... Preberite več na onaplus.si.