Sabina Obolnar: O biserih in svinjah

Zadnjič smo zopet poslušali zgodbo o biserih in svinjah. Znova in znova si izvoljeni predstavniki ljudstva jemljejo pravico uporabljati svete besede za vsakdanje brutalno obračunavanje z nami. Njihovo ravnanje me skorajda ne čudi več, a me vedno znova – zaskeli ... Preberite več na onaplus.si