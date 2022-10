Sabina Obolnar: Nekoč posiljeval dečke v Kongu, danes je župnik v Slivnici

Slovenski duhovnik Jože Šömen, ki je od leta 1992 do 2001 delal kot misijonar v Demokratični republiki Kongo, natančneje v vasi Mooto, naj bi več let posiljeval in spolno zlorabil najmanj petdeset dečkov. France 24 je obiskal žrtve in pričanja zdaj odraslih moških so naravnost grozljiva. Med pričevalci in podpisniki dokumenta, ki razkrivajo nezaslišana dejanja slovenskega duhovnika, je tudi Engobo Mambe, afriški učitelj francoščine na šoli, ki jo je ustanovil Šömen. Za francoske novinarje je dejal, da je bil duhovnik sicer priljubljen, a ostro obsoja, kar je storil. Oprostite, kakšna izjava je to, »bil je priljubljen«. Pri kom? Pri žrtvah zagotovo ne. Pri nežrtvah, ker je financiral šolo? S čigavim denarjem? Groza ne pojenja, ta iztirjeni človeški um je neskončen.

