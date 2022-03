Sabina Obolnar: Ne izbirajte rogljičev, izberite svobodo

V ospredju je bila seveda vojna v Ukrajini, med drugim pa je dejal, da »lahko česa zmanjka, a lačni ne bomo«. Sicer ne bomo imeli na izbiro šest rogljičkov, je nadaljeval, ampak lačni, kot rečeno, ne bomo, ker imamo dovolj blagovnih rezerv. No, o tej izbiri, ko še ni bilo vojne v Ukrajini in ko se energenti niso tako nebrzdano dražili, imamo zelo jasen odgovor, to ni svoboda, temveč nesvoboda izbire, še več, to je tiranija, manipulacija in de facto neoliberalistično ničvredje ...

Preberite več na Onaplus.si.