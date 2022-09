Sabina Obolnar: Moralo bi nas močno skrbeti, kakšne lutke postajamo

»Mladi so že popoln produkt virtualnih realnosti.«

– Prof. dr. Vesna V. Godina, antropologinja

Oni dan sem zasledila novico o novi norosti tako priljubljene in opevane spletne aplikacije tiktok. V Ameriki so se mladi spopadli z grizenjem čipsa proizvajalca Paqui, ki vsebuje najmočnejši čili na svetu, imenovan Carolina Reaper. Zahteva podjetja je, da se čim dlje izogibajo pitju tekočine, nakar naj bi jih nagradili s 50 dolarji. Na spletni strani proizvajalca je zapisano, da jim bo zaradi čipsa pomodrel jezik. In natančno to se je zgodilo, neznano število mladih je moralo zaradi težav z dihanjem in močnih bolečin poiskati zdravniško pomoč, nekateri so tudi izgubili zavest. Opozorila učiteljev in zdravnikov seveda ne zaležejo, tiktok dela svoje. In njemu podobni viralni monstrumi ...

Preberite več na Onaplus.si.