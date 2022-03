Sabina Obolnar: Koritnikov igralski vložek ali stanje samonavdušenca

No, on se je podvizal k veseljačenju že prej – preden mu je vlada uradno odobrila rajanje do mokrih jutranjih ur. Kot vemo, sta se s prijateljem v enem izmed ljubljanskih lokalov šla filmska »glumca«, kajti dokumentarni film The Tinder Swindler ju je tako prevzel, da sta se postavila v vlogi osrednjega lika – v originalu je to izraelski prevarant, ki je s pomočjo aplikacije za zmenke izkoriščal ženske za denar. Potem je minister kar sam objavil ta posnetek na svojem profilu na instagramu, kajti več kot očitno je, da se samonavdušuje ... Preberite več na onaplus.si.