Sabina Obolnar: Imamo predstojnike javnega zdravstva, delajo pa pri zasebnikih

»Gre za ministra, ki ima najtežji nahrbtnik med vsemi ministri v vladi, pa kljub temu najde čas, da opravlja še dodatno delo pri zasebnem izvajalcu. S tem je pač minister dvoživka in tudi obkrožil se je s svetovalci dvoživkami. To so zdravniki, ki delajo vzporedno v obeh, v javnem in zasebnem sektorju. In tukaj se postavlja vprašanje, ali bodo ljudje, ki ustvarjajo dodatne dohodke v zasebnem sektorju, v resnici poskušali ukiniti dvoživke, kot je obljubil predsednik vlade.«

– Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje

Keber se tudi sprašuje, kako bi bilo, če bi denimo predsednik vlade delal enkrat na teden dodatno službo v nekem sektorju, recimo če bi bil še malo direktor Elektra Ljubljana ...

