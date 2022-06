Sabina Obolnar: Hvala, dr. Zver in dr. Brecelj, da se borita za malega človeka

Gostili smo ga že tudi v Oni in Oniplus, a dr. Samo Zver, internist, hematolog, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo v UKC Ljubljana, profesor na medicinski fakulteti v Ljubljani in prejemnik prestižne nagrade državljan Evrope 2021 (vseh teh nazivov dr. Zver ne izpostavlja, če ga opomnijo, zamahne z roko), vedno znova in znova preseneti. Upam, da ste intervju gledali in poslušali, kajti ne najdem besed, s katerimi bi lahko opisala veličino tega izjemnega človeka ...

