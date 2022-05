Sabina Obolnar: Gospod minister, lahko uredite to bolniško

Bilo je pred tednom dni. V Ljubljani in na urgentnem oddelku naše osrednje bolnišnice. Skušala bom povzeti na kratko in bistveno. Njen partner, malo čez trideset let, je pred tednom dni padel, spodrsnilo mu je na stopnicah. Na srečo jo je odnesel zgolj z bolečinami, ki pa so v nekaj dneh popustile. Čez dober teden pa so se mu začeli v obeh nogah pojavljati mravljinci, krči, v dveh urah je že težko premikal noge. Ko je odšel na stranišče, s školjke dobesedno ni mogel več vstati. Kolegica je najprej klicala v najbližji zdravstveni dom, a tam ni nihče dvignil slušalke. Klicala je še v drugega, ni bilo odziva ... Preberite več na Onaplus.si.