Sabina Obolnar: Femicid in prepoved približevanja, ki ne deluje

Pretekli teden smo v Sloveniji spet doživeli femicid. Moški, ki je imel prepoved približevanja, je s ključem vstopil v nekdanje skupno domovanje in brutalno odvzel življenje bivši ženi, s katero sta bila poročena tri leta in imata dva majhna otroka. Zdaj so ponovno vsi v šoku, kajti 33-letni morilec, sicer nekoč perspektiven nogometaš, je bil izjemno miren in dober človek, pripovedujejo sosedje, znanci, nogometni kolegi; nihče ni poznal njegove nasilne narave. Mar res? Da so ljudje praviloma po umoru vedno v šoku, vemo, a hkrati v taistem zapisu in zgolj v treh vrsticah preberem tudi izjavo neimenovanega moškega, ki je povedal, da je morilec tudi prejšnje dekle po razhodu zalezoval leto dni, in njega pač ne čudi, da je to storil.

Preberite več na Onaplus.si.