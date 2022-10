Sabina Obolnar: Deset let sage hepi hepi ali ko ti sreča uniči življenje

In skorajda bi že pozabili na to, če ne bi novinarji ponovno opozorili, da ta izkoriščevalska združba v Sloveniji še vedno deluje, dasiravno sta glavna akterja pobegnila v Dominikansko republiko, 25 ljudi (bančnikov in posrednikov, ki so tem vernikom dajali kredite, a so bili ti kreditno nesposobni, oseba, ki je odobrila kredit, pa je dobila provizijo) pa sedi na zatožni klopi ali v priporu, predvsem pa je mnogo osiromašenih in tako rekoč na robu preživetja, bolje rečeno, padli so že čez rob.

Vodja hepi hepi je Saša Ignjatović, nekdanji namiznoteniški igralec (njegova desna roka je žena Elena Ignjatović), ki je sam sebe oklical za Mojstra, kar nedvoumno tudi je. Izvrsten mojster desetletnih prevar, ne samo v Sloveniji, svojo sleparsko dejavnost z izkoriščanjem ranjenih ljudi je razširil tudi drugod po svetu ...

