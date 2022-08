Sabina Obolnar: Delodajalci in fleksibilnost ali nikoli končan delovni čas

Oni dan je predlagal elektronsko evidentiranje zaposlenih in skorajda pričakovano – doživel brezpogojen odklon delodajalcev. Zakaj in čemu? No, pri iskanju odgovora si nam ni treba prav zelo vrtati v možganske celice, ker ga poznamo. Kdo bo pa plačeval nadure? Kdo bo plačal logistiko? Je izvedba za mnoge prezahtevna? Ali pa si delodajalci takšnega evidentiranja žal ne morejo privoščiti, kajti čaka jih nova jahta, tam na Rtu dobre nade. No, tako.

