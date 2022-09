Sabina Obolnar: Čakajoč na zdravnika

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je povedal, da so posledice koronavirusnega časa, ko je bilo mnogo zdravstvenih storitev zelo omejenih ali pa celo zaustavljenih, neslutene in se nam bodo v prihodnjih letih zagotovo vrnile kot bumerang. Ampak rakava rana slovenskega zdravstva so čakalne vrste, kajneda. Te pa so bile velik problem že pred koronavirusom. Minister je dejal, da imajo neverjetne težave, glede na to, da smo v 21. stoletju in dobi digitalizacije. Alenka Kolar z direktorata za digitalizacijo v zdravstvu pa je glede čakalnih vrst jasna, da del odgovornosti nosijo tudi bolniki, kajti na dogovorjeni termin na poseg preprosto ne pridejo niti prej ne sporočijo, da jih ne bo. In teh ni malo. Njih ni, ker so bodisi na morju bodisi že kje drugje, čakajočim pacientom pa odvzemajo možnost zdravljenja.

