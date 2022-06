Sabina Obolnar: Briga me, kakšne čevlje nosi Urška Klakočar Zupančič

Doslej jim ga seveda ni uspelo, ker je predmet obravnave popolnoma nesmiseln. Ali je to res relevantna tema? Ni. Ali to nakladanje spletnim medijem prinaša klike? Bržčas, ljudje se radi ujemajo v najrazličnejša obrobja. Ampak, ali smo novinarke/novinarji zavoljo takšnih zgodb na tem svetu? Odpiramo teme, ki to niso. Kot rečeno, ni se mi zdelo vredno – in se mi še vedno ne zdi – razpredati o teh čevljih, ampak ko sem v ponedeljek videla prispevek na prvem programu nacionalne televizije, sem se pa vendarle odločila povedati, da smo banalni, hudo banalni.

