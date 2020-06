S turističnimi boni niso vsi zadovoljni: Izpadli smo ven

Furs je vzpostavil posebni klicni center za turistične bone, in sicer na telefonski številki 08 200 1005. Delovni čas klicnega centra je v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 7. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

Medtem, ko je večina lastnikov turističnih namestitev državno pomoč v obliki turističnih bonov sprejelo odprtih rok, pa nekateri lastniki menijo, da so »izviseli«. Protikoronski zakon je namreč določil, da bone, ki jih je država namenila za oživljanje turistične dejavnosti zaradi koronakrize, lahko sprejemajo le tisti turistični obrati, ki so bili na dan 13. marec vpisani v poslovni register in register nastanitvenih obratov. Nekateri menijo, da ukrep, ki ga je vlada s tem sprejela, ni skladen z ustavo.Aprila in maja sta se po podatkih Ajpesa v Sloveniji odprla dva kampa (Rimski kamp Poetovio in Kamp David) in en hotel (Boutique hotel Dobrna), kar pomeni, da pri njih boni niso unovčljivi. Kot so nam zaupali iz Kampa Davida, ki leži v središču Vipavske doline, upajo, da bo ustavno sodišče odločilo drugače in v njihovo dobro.»Ne zdi se nam prav, da smo izpadli ven. Mi in vsi tisti, ki smo letos odprli po 13.3. bi nedvomno potrebovali te bone saj bi si z njimi omogočili lažji zagon naše dejavnosti. Ni nam prav, da je to omogočeno tistim, ki imajo dejavnost že toliko časaodprto in jim bi brez bonov šlo ravno tako dobro,« je za Slovenske novice povedalaiz Kampa Davida.Kot pravi imajo že veliko povpraševanja in jih ljudje že sprašujejo, ali lahko pri njih koristijo bone, a morajo vse zavrniti. Ker menijo, da se jim godi krivica, so se po besedah Cigojeve povezali tudi z drugimi nastanitvenimi obrati, ki prav tako ne morejo sprejemati bonov in skupaj so vložili pobudo za oceno ustavnosti na Ustavno sodišče. »Sedaj čakamo na na njihov odgovor. Upamo, da v naše dobro,« je povedala Cigojeva, ki meni, da vsi lastniki turističnih nastanitev niso bili enakopravno obravnavani.Koliko se jih je pri pobudi za oceno ustavnosti povezalo, nam ni odgovorila, a po podatkih Ajpesa, je število turističnih objektov (hotelov in kampov), ki je ponovno aktiviralo svojo dejavnost aprila in maja skupaj sedemnajst. Ti so imeli 13. marca bodisi zaradi koronakrize ali sezonskega dela deaktivirano dejavnost v poslovnem registru. Tako vse kaže, da bodo imeli težave s sprejemanjem bonov tudi te, ki svoje dejavnosti nimajo prijavljene vse leto in goste sprejemajo le v najvišji turistični sezoni.Morda ni odveč če ob tem ponovno opozorimo, da še preden rezervirate turistično nastanitev, ki jo želite plačati z boni, preverite, ali ste na e-davkih znesek 200-ih evrov za odrasle in 50-evrov za otroke prejeli in ali lahko v izbranem objektu plačate z boni. Prav tako velja, da ponudnik bonov ni dolžan sprejemati.