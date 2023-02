S Triglava odnesli 380 kg odpadkov (FOTO)

Vseslovenska akcija Očistimo naše gore je že vstopila v svojo 14. sezono. Organizator akcije Zavarovalnica Triglav je skupaj z Zavodom za varstvo pred snežnimi plazovi ljubiteljem gora različnih generacij pri planinskem domu pod Storžičem omogočil izkušnjo hoje v zimskih razmerah. Ob tem so jih oskrbeli s številnimi nasveti za varne korake po zasneženih bregovih.

Rekordno je bilo leta 2018 na Triglavu FOTO: Matej Družnik

»V novi sezoni nadaljujemo prizadevanje za večjo varnost obiskovalcev gora na treh ravneh: z opremljanjem pohodnikov z nasveti za varno in odgovorno hojo v hribe, s sodelovanjem, v katerem podpiramo obnovo planinskih poti, in z aktivnostmi, s katerimi skrbimo za večjo požarno varnost planinskih koč. Zavedamo se, da se varnost v gorah začne pri vsakem planincu. Zato smo ob začetku letošnje sezone organizirali tečaj, ki je 10 družinam omogočil, da na sproščen, interaktiven in predvsem varen način spoznajo teorijo in prakso zimskega obiskovanja gora,« je na dogodku za družine uvodoma povedala Ana Cergolj Kebler, vodja akcije Očistimo naše gore v Zavarovalnici Triglav.

Tri pravila

Na tečaju so predstavili, kako naj se družine odpravijo na varen zimski pohod, in jim svetovali, naj se držijo treh osnovnih in najpomembnejših receptov. Prvo pravilo je, naj se odpravijo na turo, ki ne presega njihovih sposobnosti, predvsem je priporočljiva takšna, ki so jo prehodili že poleti. Pri tem naj začetniki v gorah pomislijo tudi na to, da morajo biti ture zaradi krajšega dneva in zimskih razmer krajše in prilagojene najmlajšim članom družine. Opozorili so, naj se družine z otroki raje podajajo v sredogorje, saj visokogorje za mlade planince pozimi ni primerno.

Na tečaju pod Storžičem so prikazali tudi reševanje izpod plazu. FOTO: Grega Eržen

Drugo pomembno pravilo: družine naj se na turo pripravijo skupaj in v veselem vzdušju, pri tem naj ne pozabijo tik pred odhodom preveriti vremenske napovedi in podatkov o morebitnih plazovih. Ne pozabijo naj na rezervna oblačila in nujno opremo, kot so sončna očala, naglavna svetilka, manjša prva pomoč, palice, pijača in malica. Tretja zapoved pri družinskem zimskem pohodu naj bo – sproščeno in dovolj časa. Med potjo naj starši skupaj z otroki opazujejo naravo, iščejo in prepoznavajo sledi divjih živali v snegu, zelo pozorni pa naj bodo tudi na markacije, ki so pogosto prekrite s snegom. Ker so zimski pohodi napornejši, naj si družine med potjo vzamejo dovolj časa za počitek in igro. Le s primernim tempom in brez prevelikega naprezanja bodo na cilj ter nato nazaj na izhodišče varno prišli vsi člani družine.

Skrb za požarno varnost

V 13 letih akcije Očistimo naše gore, so planinci prostovoljci v naravi nabrali za več kot 30 ton smeti. Še zlasti odmevna je bila čistilna akcija na območju Triglavskega ledenika in Kredarice leta 2018. Takrat so pod okriljem Zavarovalnice Triglav in s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) ter Gorsko reševalno zvezo Slovenije (GRZS) združili moči številni prostovoljci in z našega očaka odnesli kar 380 kilogramov odpadkov, tudi ostanke razbitin manjšega letala, predvsem pa konzerve, pločevinke in plastenke.

Sodelovalo je deset družin. FOTO: Grega Eržen

Akcijo so začeli predvsem s ciljem, da naše gore odrešijo čim več odpadkov. Planinske točke so postopoma opremljali z vrečkami za smeti ter širili moto akcije: poleg lepih doživetij odnesimo v dolino tudi svoje smeti. Nato so kmalu ugotovili, da so se planinci začeli vesti veliko bolj odgovorno kot prejšnja desetletja in da je v gorah smeti pravzaprav zelo malo, zato so akcijo razširili tudi na druge dejavnosti, predvsem povezane z varno hojo in požarno varnostjo. Tako so v sodelovanju s strokovnimi partnerji s protipožarnimi ampulami in samodejnimi gasilniki opremili že več kot 90 planinskih koč in domov, poleg tega so obnovili že štiri planinske poti.

Letos so začeli pri planinskem domu pod Storžičem. FOTO: Grega Eržen

V zadnjih dveh letih, ko so v gore začeli hoditi tudi tako imenovani koronaplaninci, se je število odpadkov spet povečalo, zato bodo v aktivnosti za varen obisk gora znova vključili več čistilnih akcij in spodbujali še bolj odgovorno obiskovanje slovenskega gorskega sveta.

Udeležence tečaja so strokovno podučili o nevarnostih v gorah. FOTO: Grega Eržen