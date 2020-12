S tremi dobrimi možmi klepetajte kar po telefonu

Gorenjec upa, da bo s svojo idejo kljub težkim časom otrokom pričaral praznično vzdušje.

Praznični december je tu, naši najmlajši pa se zadnjega meseca v letu veselijo predvsem zaradi prihoda dobrih mož; Miklavža, dedka Mraza in Božička. A razmere so zaradi korone vse prej kot praznične, temu stanju pa se morajo prilagoditi tudi dobri možje, saj je zdravje tudi zanje vsekakor na prvem mestu. Tisti, ki pod okriljem blagovne znamke Medved Čalapinko že več kot 10 let osrečujejo otroke po vsej Sloveniji, so doslej obiskali več kot 100 lokacij in obdarili prek sedem tisoč otrok, se zdaj selijo na splet. V otrocih namreč želijo prebuditi in ohraniti pravo čarobno pričakovanje, jim omogočiti pristno doživetje in jim kljub razmeram, ki so nam vzele druženje, narisati nasmehe na obraze.»Digitalno doživetje z Božičkom, dedkom Mrazom in Miklavžem je pristno in čarobno, saj smo vsebine načrtovali s pedagoškimi delavci. Za online pristop smo se odločili, saj želimo decembrskega duha pričarati v vsak dom. Personalizirani videoposnetki, v katerih dobri možje otroke nagovorijo po imenu, pokažejo celo njihovo fotografijo in jim predajo posebno sporočilo, ki ga izberejo starši, so čudovito doživetje in spomin, ki ostaneta za vedno. Dobri možje tudi vedo, ali so bili otroci pridni. Oba tipa videovsebin prepletajo posebni čarobni učinki, naročeni video pa prejme naročnik v trajno last. Nekoliko drugače je pri videoklicu, v katerem se prek dveh ponujenih aplikacij otrok oziroma družina pogovarjajo z izbranim dobrim možem,« novo realnost pogovora otrok z dobrimi možmi opiše, direktor podjetja Promotiva.Grega se je za podjetniško pot odločil takoj po zaključku srednje šole, to je bilo leta 2007. »Rad sem bil samostojen, bil sem ambiciozen, imel veliko idej in vsak zastavljeni izziv me je še bolj podžgal k želji po uspehu. Še vedno pa si rad sam dirigiram delovni čas,« prizna sogovornik iz Lesc. Svojo vizijo je stkal v podjetju Promotiva, v katerem se ukvarjajo z izvedbo promocijskih in animacijskih aktivnosti ter organizacijo dogodkov.»Naše delo temelji predvsem na fizičnem neposrednem stiku z obiskovalci, potrošniki, otroki. Ker moramo biti za naročnike vedno zanimivi, moramo nenehno nadgrajevati znanje in ponudbo. Slednjo smo nadgradili tudi letos, saj smo pred prvim lockdownom v Slovenijo pripeljali prvi mobilni minigolf za razvedrilo vseh starostnih skupin ter Smuti bajk, ki je namenjen zabavi in promociji zdravja na delovnem mestu,« je kljub razmeram optimističen Antolin, čeprav je tudi njegovo podjetje že spomladi občutilo posledice ustavitve javnega življenja, s tem pa so se tudi načrti in vizija čez noč postavili na glavo. Ampak prav v petek, 13. marca, ko se je življenje v Sloveniji zaradi korone prvič ustavilo, se je dopoldanska žalost ob sesutju prihajajočih načrtov Promotive ponoči spremenila v svetel žarek, neizmerno veselje. Letošnjega 13. marca, štiri minute pred polnočjo, sta Grega in njegova partnericapostala ponosna oče in mama sinčku. »Karmen je pomemben in nepogrešljiv steber mojega uspeha, zato velika hvala njej za podporo in družinsko srečo,« prizna.Letos je torej tudi Promotivi korona prekrižala načrte. Sprva je bil december popolnoma zaseden, čez noč pa se je koledar popolnoma spraznil. »Priznam, do konca sem upal, da ne bomo prikrajšani za decembrsko druženje in praznovanje, saj pristen stik otrok z dobrimi možmi pričara tisto malo čarobnost in srečo. Tuhtal sem, kaj narediti, kako zaslužiti kakšen evro za preživetje in obstanek. Ideja za nastanek spletnega mesta www.dobrimozje.si je nastala konec oktobra, zanjo pa je zaslužna Karmen. Priznam, ideji sem se najprej upiral. Ko sem jo v glavi premlel in se zavedel, da je top, smo s sodelavcem staknili glave, naredili osnutek portala in se za pomoč dogovorili z zunanjimi strokovnjaki, s katerimi sodelujemo tudi običajno. V spletno mesto dobrih mož je bilo vloženih veliko časa, truda in čarobnega prahu,« se nasmehne zgovorni Gorenjec, ki upa, da bo s svojo idejo kljub težkim časom otrokom pričaral praznično vzdušje.