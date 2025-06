S torkom bodo plače in pokojnine še nekoliko nižje

Po zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki se je začel postopno izvajati januarja lani, bo 1. julija prišla na vrsto za izvajanje dolgotrajna oskrba na domu. Njen obseg je določen v urah glede na kategorijo, v katero je upravičenec uvrščen.

Zaposleni in delodajalci bodo plačevali odstotek od bruto plače, upokojenci pa odstotek od neto pokojnine. V gospodarstvu so se sicer zavzemali za to, da bi se uvedba prispevne stopnje zamaknila ali da bi bila ta stopnja nižja. Po njihovi oceni je zbiranje dodatnih sredstev na zalogo neupravičeno. Vendar je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac vseskozi poudarjal, da dolgotrajne oskrbe ni mogoče izvajati, če niso zagotovljena sredstva zanjo.

Za dolgotrajno oskrbo naj bi v letošnjem letu porabili približno 180 milijonov evrov od 255 milijonov evrov, ki bodo letos zbrani s prispevkom, je minister pritrdil navedbam Karmen Furman iz SDS v njenem poslanskem vprašanju.

Če v posameznem letu ostane višek neporabljenih sredstev, se ta po njegovem pojasnilu prenesejo v naslednje obračunsko leto, in sicer izključno za dolgotrajno oskrbo. »Denar ne izgine niti se ne preusmerja za druge namene,« je zagotovil.

Dolgotrajne oskrbe na domu ne bo treba plačevati

Pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, ki se bo prav tako začela izvajati 1. julija, po ministrovih besedah v praksi pomeni, da bodo socialne oskrbovalke in oskrbovalci prišli izvajat storitve k upravičenki ali upravičencu na dom. Zanje jima ne bo treba plačati, medtem ko je zdaj treba za pomoč na domu nekaj primakniti tudi iz žepa. Glavnino sicer sofinancira občina.

Vendar pa bo dolgotrajna oskrba na domu v primerjavi s pomočjo na domu zajemala še storitve za ohranjanje samostojnosti, ki segajo od fizioterapije do delovne terapije, ter storitev e-oskrbe. S slednjo bo zabeležen vsak upravičenčev premik, tudi denimo padec.

A še pred uporabo pravice do dolgotrajne oskrbe na domu bo treba skozi ocenjevanje upravičenosti preko centra za socialno delo. Uvrščenim v prvo kategorijo dolgotrajne oskrbe mesečno pripada 20 ur, uvrščenim v drugo kategorijo 40 ur, v tretjo kategorijo 60 ur, v četrto 80 ur in v peto 110 ur. Prve odločbe bodo po pričakovanjih ministrstva izdane jeseni. Takrat bodo upravičenci lahko od izvajalca prejeli storitev, za katero so se že ali se še bodo odločili.

