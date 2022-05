S tekaško voljo otroci na morje: simbolični objem za ukrajinske biatlonce (FOTO)

Ako bi umetnino Ištvana Lukačeviča iz leta 1953, priznane blejske kremne rezine, položili drugo zraven druge okoli Blejskega jezera od časa, ko so jih začeli pripravljati v kuhinji Hotela Park, bi nastalo osem metrov visoko obzidje. Tako ne bi bilo bojazni, da bi v petek kateri od zagnanih tekačev na jubilejnem, že 15. Poslovnem teku trojk ob rezanju zavoja padel v vodo.

Avstrijski gorski tekači so dopoldne opravili 27-kilometrski trening.

Pa ga tudi ni bilo, strahu namreč, bilo pa je ogromno znoja, dobre volje, penine, prej omenjenih slaščic in predvsem velike dobrodelnosti, ki jo je v obliki štafetnega teka na šestkilometrski trasi organiziral Damijan Ambrožič s pomočjo sina Luka in sodelavcev Rodeo Teama iz Kranja.

»Svet se vrti v nekem novem ritmu, ki ga zelo težko dohajamo in vedno manj razumemo,« je povedal škofjeloški podjetnik, živeč v Radovljici: »Trdno stati, biti ozemljen in osredotočen na lepoto ter mirno prihodnost je naša dolžnost. Petnajsto leto organiziramo tek, na katerem nastopi sedemdeset ekip, celotno dogajanje pa ima dobrodelno noto. Verjamem, da smo športniki tisti, ki z zgledom lahko pozitivno vplivamo na stanje v naši družbi, saj tek oziroma šport lahko pomaga, da razširimo dušo in um nad nacionalizme, šovinizme, rasizme in podobne -izme. Še pred desetletjem so bili dogodki, ki smo jim priča danes, stvar nekih črnogledih pesimistov iz znanstvenofantastičnih filmov, danes pa imamo vse, od plavanja med koronskimi ukrepi, prek krize v energetiki do nepojmljive prave vojne pred svojim pragom.«

Start jubilejnega Poslovnega teka trojk 2022 FOTOGRAFIJE: Boštjan Fon

Nekdanji tekmovalec v smučanju, pozneje učitelj smučanja, in to celo v Avstraliji, je s svojim večnim mirnim optimizmom okoli sebe zbral velik krog zvestih prijateljev in hkrati podpornikov za njegove vsakoletne dobrodelne teke. Poslovni tek trojk že od začetka poteka v enaki obliki in letos so z zbranimi sredstvi dodali tisočaka v štipendijski sklad Matija Franka pri Fundaciji Univerze v Novi Gorici, še obilnejši znesek pa so predali Zvezi prijateljev mladine Slovenije v program (ZPMS) Pomežik soncu.

»ZPMS že od leta 1999 organizira program, ki omogoča otrokom, ki izhajajo iz družin v socialni stiski, popolnoma varne, brezplačne in sproščujoče počitnice, zato smo skupaj s poslovnimi partnerji in vsemi posamezniki odprtega srca, ki sodelujejo pri Poslovnem teku, zbrali sredstva za počitnice ducat otrok, kar nam je v veliko veselje in zadovoljstvo,« je ob predaji čeka Anji Vogrič iz vodstva ZPMS povedal Luka Ambrožič.

Tekla celo noseča

Že pred tem smo povedali, da se velika večina vsako leto vrača na Bled, še posebni patron v ženski obliki pa je Barbara Bole, poleg Teje Šimenc in Nataše Ajdič članica zmagovite ženske sestave Sunny Studio. Mati treh otrok vseh 15 let nastopa na teku, pred desetletjem je tekla noseča, pa tudi čez par let je urezala krog okoli jezera, in to pet tednov po porodu s carskim rezom.

Posebne pozornosti so bili letos deležni člani dveh mešanih ekip, gre namreč za mlade ukrajinske biatlonce, ki so zavetje pred vojno vihro v domovini našli ob asistenci naše Smučarske zveze na Pokljuki. Iryna Shevchenko, Danylo Lysenko in Artem Tihonenko so bili celo tretji med mešanimi trojkami, zmagala je sestava Manca Primožič, Uroš Rozman in Denis Guzelj – Intersport. Zanimivo je, da so v absolutnem času zaostali le dobro minuto za zmagovalci v moški konkurenci, kjer se je pričakovano vnel najhujši boj.

Zmago so odnesli Miro Kregar, Matic Romšak in Tomaž Pilih – Trisport Kamnik, čeprav so bili ob prvi predaji krepko za moštvom Tosidos, v katerem so tekli Miha in Nejc Jan ter Ožbej Gosnik. Za epilog še ena zanimivost o dveh sestavah avstrijskih gostov na teku, vsi so člani kluba gorskih tekačev Vasold Liezen: preden so popoldne startali na Poslovnem teku, so dopoldne opravili višinski trening v Karavankah v dolžini 27 kilometrov.

Damijan Ambrožič je Anji Vogrič iz ZPMS predal donacijo za morske počitnice ducat otrok.

Prispevku za štipendijski sklad je zaploskal tudi nosilec srebra iz olimpijskega Sarajeva Jure Franko (levo).

Mladi ukrajinski biatlonci so bili deležni posebno nežne pozornosti.

Tomaž Pilih zmagi naproti za Trisport Kamnik

Organizator v družbi Reneja Mlekuža, Mihe Verdnika in Janeza Slivnika (z leve), članov moštva SloSki

Dekleta iz ekipe Tečemo z nasmehom – Klemen Dolenc so se prepustila nežnim rokam.