»S takšnim sistemom nimamo skoraj nobenih stroškov«

Vedno dražji energenti in posledično vedno višji stroški za ogrevanje marsikoga prepričajo, da začne razmišljati o spremembi obstoječega sistema ogrevanja. Na srečo je na voljo vedno več okolju prijaznih in energijsko zelo učinkovitih sistemov za ogrevanje in hlajenje prostorov ter ogrevanje sanitarne vode.