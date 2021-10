S svojim delom božajo dušo

Na prehojeno pot so se ozrli s prireditvijo, ki so jo poimenovali Ozrimo se nazaj; kako so postavljali temelje enega močnejših društev v občini in pognali njegov razvoj pa so predstavili kar z gledališko igro.

Obiskovalce so popeljali v veseli svet glasbe in plesa. FOTOgrafiji: Brane Petrovič

Gledališka sekcija ima najgloblje korenine, ki so se počasi razrasle v posamezne kulturne veje – literarno, pevsko, komorno skupino, folkloro, tamburaše in še več. Ker si je društvo nadelo naziv po zavetniku grosupeljske župnije, je njegovo osrednje gibalo promocija slovenske, narodne in krščanske omike.

»Najlepše stvari niso samo tri, ampak so tudi tiste, ki se zgodijo spontano. In tako se je tudi to društvo rodilo iz spontanih idej in želja, v smislu, naredimo nekaj dobrega. Dajmo, naredimo to predstavo. Pridi tudi ti zraven. Pridi, tudi tebe rabimo. In tako ste prišli. Tako se je zbrala skupina, tako ste se, na koncu tudi jaz, povezali v društvo,« je članom polaskal župnik Martin Golob, ki kulturnemu društvu tudi predseduje.

V ducat letih, saj so bili praznovanje prisiljeni zamakniti zaradi epidemije, so skorajda že kulturno gibanje ponesli tudi zunaj meja občine, s prisotnostjo popestrijo marsikatero domačo prireditev. Za to jim je nadvse hvaležen tudi župan dr. Peter Verlič, ki je izpostavil aktivnosti društva na vseh občinskih prireditvah, »da nam malo popihate po duši, da nam poveste, da človek ne potrebuje samo betona, ampak tudi nekaj za svoje srce, za svojo dušo,« je bil slikovit župan, ki jim je ob jubileju obljubil donacijo, skromen prispevek občine za nadaljnje uspešno delovanje.

Utrinke 10-letnega ustvarjanja so zaobjeli na fotografski razstavi, ki je na ogled v Mestni knjižnici Grosuplje.

Članicam in članom društva so bila ob tej priložnosti podeljena priznanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Prejelo jih je kar 81 posameznikov! Posebej pa so se zahvalili idejnemu vodji ustanovitve in dolgoletnemu predsedniku društva Marjanu Adamiču, za obdobje, ko so predsedovali društvu, pa še Štefki Zaviršek, Mirku Anžlju in župniku Janezu Šketu.