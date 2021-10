S sto ženskami osvojila Triglav, sama pa še Mont Blanc

LJUBLJANA – Literarni natečaj Prvič na Triglav, s katerim v Slovenskih novicah skupaj s Turizmom Bohinj obhajamo 240. obletnico prvega vzpona na Triglav, se je prevesil v drugo polovico. Tokrat objavljamo šesto zgodbo, in sicer je Marija Klinc opisala, kako je v osamosvojitvenem letu najprej ostala brez službe, potem pa je imela srečo pri žrebu in se je udeležila pohoda Slovenskih novic Sto žensk na Triglav. Dragi bralke in bralci, vse vas še naprej vabimo k sodelovanju z vašimi zgodbami, kako ste se prvič podali na Triglav. Časa imate še slabe tri tedne, saj natečaj traja do 26. avgusta.

Marija Klinc: Bohinjci, vi ste zakon!

Moja zgodba je povezana s Slovenskimi novicami, s pohodom 100 žensk na Triglav in s spoštovanimi Bohinjci. Bilo je leto 1991, ko sem izgubila službo, kar me je zelo prizadelo. Mira, moja prijateljica iz takratne službe, me je prijavila na pohod. Ko sem prejela pošto, sem takoj začutila, da je to nekaj zame, in res je bilo tako. Brez nekega znanja, brez priprav sem se podala na pot. Iz Ljubljane nas je odpeljal avtobus z oznako: 100 žensk na Triglav. Peljali smo se v Kranj, Radovljico, na Jesenice in Bled, tam so se nam pridružile nove članice, in že na avtobusu so se formirale skupine. Pripeljale smo se v Bohinj do hotela Zlatorog, tam smo imele spoznavni večer in prespale smo v tem prekrasnem hotelu, ki sedaj na žalost propada. Zgodaj zjutraj so nas odpeljali na Pokljuko, tam se je začel start. Bilo je lepo hladno jutro, ko smo se čez Rudno polje vzpenjale do Vodnikove koče.

Veličastno je bilo, ta pohod 100 žensk na Triglav in te lepote gora bi morala izkusiti vsaka ženska! Hvala naravi, hvala vsakemu posebej, ki je skrbel za nas ženske različnih starosti, ki smo prišle iz vse Slovenije. Z nami so šli tudi zdravnik, gorski vodniki, reševalci, novinarji in fotograf, imele pa smo celo svojo pošto – pošto Triglav. Na Vodnikovi koči se nam je pridružila še Pihalna godba Gorje.



Pot smo nadaljevale do Planike, kjer smo prenočile in seveda zgodaj zjutraj krenile na sam vrh Triglava. To je bilo veličastno! Kolona se je vila od planinske koče na Planiki do Malega in naprej do vrha Triglava. Ko smo se zbrale na samem vrhu, smo doživele nepozaben krst, fotografiranje in seveda slovensko pesem. Po vsem tem smo se spuščale nazaj na Planiko in v dolino, kjer so nas pričakali pred hotelom Zlatorog, nas pogostili in nam podelili priznanja.Pohod na Triglav me je tako navdušil, da sem ga še nekajkrat ponovila in spoznala, da lahko nadaljujem tudi z bolj zahtevnimi podvigi. In poglej ga, zlomka – za svoj jubilej pri 30 letih uspešnega dela mi je uspelo priti na Mont Blanc pod vodstvomNisem pa pozabila naših gora in pohoda na Triglav! Še danes slišim zvoke petja ptic, šumov dreves, smeh žensk in glasove narave.