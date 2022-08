S starodobniki po prekmurskih ravnicah

Klub ljubiteljev stare kmetijske tehnike in ostale tehnike Pomurja je v sodelovanju z Občino Beltinci in Krajevno skupnostjo Beltinci, Zavarovalnico Maribor in drugimi sponzorji ter donatorji pripravil sedmo mednarodno panoramsko vožnjo starodobnikov Prekmurja, Prlekije in Podravja. S starodobnimi traktorji, osebnimi in vojaškimi vozili so se popeljali po prekmurski ravnici med žitnimi polji.

Vreme jim je bilo pisano na kožo.

Druščina ljubiteljev starodobnikov se je zbrala na dvorišču beltinskega gradu, kjer so lastniki traktorjev in drugih starodobnih vozil svoje starodobnike postavili na ogled. Pred začetkom panoramske vožnje sta udeležence pozdravila in se jim zahvalila za udeležbo ter ohranjanje stare kmetijske in druge tehnike oziroma dediščine naših prednikov predsednik Kluba ljubiteljev stare kmetijske tehnike in ostale tehnike Pomurja Ivan Zadravec in predsednica Krajevne skupnosti Beltinci Lizika Zadravec. Panoramske vožnje in srečanja so se udeležili člani kluba.

Kot gostje so prišli člani sorodnih društev in klubov iz Miklavža pri Ormožu, Koga, Stare Gore pri Svetem Juriju ob Ščavnici in celo iz Avstrije. Panonska vožnja je potekala po Ravenski ulici v Beltincih, mimo Doma Janka Škrabana do Centra kulturne dediščine ob potoku Črnec v Odrancih, kjer jih je v imenu občine Odranci pozdravil župan Ivan Markoja. Na koncu je organizator vsem sodelujočim podelil zahvale. Prevozili so pet kilometrov.

Letos se je zbralo okrog 40 udeležencev vseh starosti, nad vožnjo so bili navdušeni in uživali v naravi.

Omenimo, da je sedmo mednarodno vožnjo in srečanje podprla Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobne kmetijske tehnike. Letos se je zbralo okrog 40 udeležencev vseh starosti, ti so bili nad vožnjo navdušeni in uživali v naravi. Ljubitelji starih traktorjev in druge tehnike so ponosni na svoje lepotce, saj se z njimi radi popeljejo, ohranjeni in restavrirani so stari več kot 50 let. Večino teh starodobnih traktorjev so lastniki uporabljali za kmečka opravila, denimo za oranje na polju in spravilo kmetijskih pridelkov. Člani Kluba ljubiteljev stare kmetijske tehnike in ostale tehnike Pomurja imajo kar pestro in bogato zbirko traktorjev in druge mašinerije, predvsem pa je ta namenjena za srečanja in da bi mladi rod spoznal vsak kanček tehnične dediščine.