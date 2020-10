S starim bagrom zgradil motoristično stezo (FOTO)

Ideja zorela 30 let

Čaba Lazar je od mladih nog zaljubljen v motorje.

Prijave na inšpekcijo

Največ jih je ob koncih tedna.

Tudi avtomobili in gokarti

Za prvi motor delal v vinogradu

V začetku šestdesetih let je družina Lazar živela v Piranu in mali Čaba je občudoval avtomobile, s katerimi so italijanski turisti prihajali na Obalo. V Portorožu so že prirejali avtomoto dirke, vendar nad dirkači v črnih kombinezonih ni bil preveč navdušen. Je pa rad božal športne avtomobile, zato je, sicer oblečen v lepa bela oblačila, domov prihajal ves umazan. Po vrnitvi v Čentibo se je v želji, da bi čim prej služil svoj denar, vpisal v šolo za strojnega ključavničarja in si s privarčevano štipendijo ter z zaslužkom od dela po okoliških vinogradih kupil prvo motorno kolo MZ. To je potem prodal in si za prvo plačo od Vladimirja Kolmanića iz Murske Sobote kupil triumpha, staro angleško motorno kolo, ki se je veliko kvarilo, in kolikor se je dalo, so ga popravljali doma. Takrat namreč ni bilo motoservisov kot danes in tudi rezervnih delov ni bilo mogoče dobiti.

Že od konca lanskega leta je na skrajnem severovzhodu Slovenije, tik ob meji z Madžarsko in Hrvaško, kilometer dolga motociklistična steza Lindauring, kakršne se ne bi sramovali niti v svetovnih motorističnih središčih. Z njo je dolgoletni sen uresničil domačin, čeprav vse ni šlo gladko – po slovenskem običaju še vedno bije birokratske boje, in to predvsem z domačini, ki na njegov naslov redno pošiljajo najrazličnejše inšpektorje, saj jih moti hrup, sploh ob koncih tedna. Na drugi strani Lindauring privablja motoriste iz vse Slovenije. Steza je namenjena predvsem navdušencem, učenju mladih tekmovalcev in treningu amaterskih ter profesionalnih dirkačev. V neposredni bližini sta še spidvej in motokros steza, celotno območje pa je obdano z gozdom in travniki.Starejši ljubitelji bencinskih hlapov se gotovo spominjajo Čabe Lazarja, večkratnega jugoslovanskega prvaka v spidveju, ki je številne uspehe nanizal tudi v tujini. Že pred tridesetimi leti se mu je porodila ideja o motostezi v Pomurju. Projekt je dokaj hitro po prevzemu podjetja Petrolija propadel skupaj s slednjim, a Lazar se ni dal in je odkupil zemljišče, uredil potrebno dokumentacijo ter nadaljeval uresničevanje svojih sanj. Projekt Lindauring je sicer manjšega obsega kot velikopotezna ideja iz leta 2007 – 3,5 kilometra dolga steza z golf centrom in hotelskim kompleksom, ki bi zahtevala 20-milijonsko investicijo –, a Lazar ga je z ogromno napora, truda in prelitega znoja uresničil.To je storil tako rekoč v lastni režiji, s pomočjo starega bagra, ki ga je kupil in na njem prebil stotine ur. Tako danes med Lendavo (Lindau) in Petišovci, pod Lendavskimi goricami, le streljaj od tromeje s Hrvaško in Madžarsko in tik ob pomurski avtocesti, stoji čisto prava in prva slovenska motociklistična steza, ki v večjem delu države najbrž še ni tako znana, čeprav je vsaj ob vikendih kar zasedena.Lindauring je dolg okroglih tisoč metrov, širok od sedem do osem metrov, ima devet ovinkov, štiri desne in pet levih. Startno-ciljna ravnina je rahlo zavita v desno in dolga kar 313 metrov, po Lazarjevih besedah pa lahko motoristi tam dosežejo hitrosti do 235 kilometrov na uro. Sledi oster 180-stopinjski ovinek, nato pa kombinacije počasnejših in srednje hitrih. Na koncu še drugi 180-stopinjski ovinek spet pripelje na startno-ciljno ravnino. Kljub dolgi ravnini je steza zanimiva tudi za karting. Najem je ugoden, a bo potrebnih še nekaj finančnih vložkov, da bodo dosegli potrebno raven, tudi stranišče manjka.Po skorajda enoletnem obratovanju so s poslovanjem zadovoljni, je zaupala Čabova sestra, ki je tam zaposlena. Nad obiskom ob vikendih se ne pritožujejo, nekaj večjega pa bi si želeli med tednom. Stranke so večinoma domači motoristični navdušenci, a tudi iz Avstrije in Madžarske. Žal je koronavirus vplival tudi na Lindauring, saj zaradi nedavno zaprtih madžarskih meja teh strank zdaj seveda ni. Veliko pa jih prihaja iz lokalnega okolja in mnogi domačini tako rekoč vsak dan hodijo k stezi, predvsem ko so treningi in je dogajanje bolj pestro. Kljub temu se Lazarjevi soočajo s prijavami na inšpektorat, nekatere namreč moti hrup, zato so jih že obiskali okoljski inšpektorji, a po njihovih besedah v meritvah niso ugotovili odstopanja od zakonskih predpisov. »Če bi vedeli, koliko časa in truda je bilo vloženega v to stezo, nas ne bi prijavljali,« potoži Zita in dodaja, da njen brat vendarle načrtuje postavitev protihrupne zaščite, poleg tega imajo pravilo, da je vožnja na progi možna le z dušilci zvoka.V stezo vlagajo, kolikor zmorejo, sponzorjev ali drugih investitorjev nimajo. Lazar v kratkem načrtuje preplastitev asfalta, za povečanje proge pa nimajo niti prostorskih možnosti. Nikakor pa ni mogoče trditi, da Lindauring ni tudi turistična točka, saj motoristi in drugi spremljevalci koristijo tamkajšnjo gostinsko in prenočitveno ponudbo.Čeprav je steza v prvi vrsti namenjena motoristom, po njej zapeljejo tudi avtomobili. Večjih dirk ne bodo gostili, saj za to nimajo zmogljivosti, ravno nedavno pa si jo je skupina slovenskih voznikov izbrala za driftanje. Ta atraktivna tehnika vožnje je pritegnila veliko pozornosti, po Zitinih besedah Lindauring še nikoli ni imel toliko obiskovalcev, kot jih je prišlo pogledat rohnenje motorjev in žganje pnevmatik. Med tednom stane najem proge 25, za vikend pa 30 evrov. Trenutno je možen tudi najem dirkalnih gokartov, saj gostijo dirkača, ki se je k njim začasno preselil z Reke, ko je Hrvaška prešla na tako imenovani rdeči seznam zaradi slabše epidemiološke slike.