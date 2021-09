S spletanjem šopkov do reprezentance (FOTO)

Zelenica je bila polna prelepih aranžmajev. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Zmagovita aranžmaja Petre Knez

Jutri bodo že enajstič tehtali slovenske buče in izbrali najlepšo, potežkali bodo tudi največje lubenice.

V Mozirskem parku cvetja se je odvilo tekmovalno druženje mladih slovenskih floristov. Devetnajst si jih prizadeva priti v reprezentanco Slovenije za evropsko tekmovanje, 21 pa se jih je predstavilo tudi v tekmovanju za tradicionalni pokal mozirski tulipan.Okvir za dolgoletno prireditev vsakič daje Ekološko hortikulturno društvo EHD Mozirski gaj, prireditev pa izvaja Obrtna zbornica Slovenije (OZS) s sekcijo vrtnarjev in cvetličarjev. Že vsa leta so ob tem dejavni zdajšnji predsednik sekcije, predsednik mednarodne floristične organizacije Florint, sekretar sekcije vrtnarjev OZSter zadnja leta tudi trikratni državni prvak v floristikiPri izvedbi tekmovanj pa še Center za poklicno izobraževanje Slovenije ter domala vsi izobraževalni centri s področja vrtnarstva, cvetličarstva in hortikulturne umetnosti pri nas. Sočasno s tekmovanjem za pokal mozirski tulipan, ki bo hkrati ena od treh tematik dijakov in študentov, je bil finale prvenstva za letos predizbor desetih, ki se bodo uvrstili na finalno tekmovanje SLO-SKILLS prihodnje leto septembra. Najuspešnejši med njimi bo predstavnik Slovenije in udeleženec na Euroskills 2023 v ruskem Sankt Peterburgu.V Mozirskem gaju, kjer so v deževnem vremenu poiskali vse možne strehe in etnološki zgornjesavinjski kozolec, so se mladi floristi pomerili v treh sklopih. S fantazijsko kreacijo v parku, z izdelavo šopka v roki (vezanega šopka) ter jesenskim venčkom. Z določenimi materiali in cvetjem so izdelali 59 izjemnih kreacij, kar pa po mnenju strokovne žirije še ni vrh tistih, ki so lahko konkurenčne v mednarodnem merilu.»Po letu premora strokovna raven kreacij dijakov in študentov cvetličarskih šol nekoliko peša, a je bilo to zaradi pouka na daljavo pričakovati. V cvetličarstvu je praktično usposabljanje mogoče le pri konkretnem delu s cvetjem. Kljub vsemu so bili izdelki lepi, barviti in odličen zaključek cvetličarske sezone 2021,« je dejal Ogrizek in še: »Naši predstavniki na tovrstnih dogodkih vedno cvetijo pri vrhu, ponosni pa smo na vsako uvrstitev, saj na mednarodna tekmovanja odhajajo le najboljši, na koncu pa malenkosti odločijo o razlikah v uvrstitvi.« V kategoriji fantazijska kreacija so slavile(Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto),(Cvetličarna Gardenia, Ljubljana) in(Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto).Najboljše šopke v roki so izdelale Petra Knez,(Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje) in(Biotehniški center Naklo, srednja šola). Naj jesenski venček za pokal mozirski tulipanso izdelale(Cvetličarna Gardenia, Ljubljana),(Biotehniški center Naklo, srednja šola) in(Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto). Skupno so bile najboljše Petra Knez, Maša Troha in Katja Vačovnik.Ob podelitvi priznanj in pokalov s šopki je predsednik Obrtne zbornice Sloveniječestital zmagovalcem in vsem, ki se bodo kmalu znašli kot odlični sodelavci na področju vrtnarstva, cvetličarstva in tovrstne umetnosti. Obenem je izrazil priznanje izobraževalnim centrom, šolam in naklonjenim vrtnarskim družbam ter obrtnikom te stroke, zahvalil se je Centru poklicnega izobraževanja Slovenije in pohvalil vse sodelavce, domačine in slovenske vrtnarje, ki sodelujejo v tem projektu.V Mozirskem gaju bo živahno tudi ta konec tedna: jutri bodo že enajstič tehtali najtežje slovenske buče in izbrali najlepšo ter tudi največje lubenice, ki zrastejo in dozorijo v Sloveniji. V Mozirju težijo k novemu rekordu, ki še ni dosegel meje 800 kg.