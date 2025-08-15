S puško je streljal na štorkljo, v slovenskem društvu ogorčeni

Na internetu se je pojavil posnetek, nad katerim so številni ogorčeni. Na tem posnetku, ki ga je pridobil portal e-maribor, lahko vidimo moškega, ki strelja na štorkljo, ki je bila v tistem trenutku na luči javne razsvetljave. Zdi se, da je bila zadeta, saj je v zadnjem delu posnetka videti, da ni mogla lepo poleteti, ampak je strmoglavila na tla. Tudi ena oseba na Facebooku je kasneje zapisala, da je poginila.

Bralec je omenjenemu mediju sporočil, da naj bi na štorkljo streljal mladoletnik z zračno puško. Po informacijah portala naj bi šlo za sina znanega podjetnika iz Slovenske Bistrice. Kot so še zapisali, so štorklje po zakonu zavarovane, v primeru njihovega poškodovanja ali ubijanja pa lahko pride do visoke denarne kazni ali celo do kazenskega pregona.

V zvezi s tem streljanjem so se oglasili tudi v društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski LAJKA. »Fini ljudje živijo med nam, ni kaj. Zahtevamo od odgovornih, da ukrepajo! Podali bomo tudi prijave na pristojne organe,« so zapisali v svoji objavi.