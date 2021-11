S puško meril v NLP (FOTO)

Njegov nečak je policijski pilot. Ko mu je Igor Štupica na posnetku pokazal, kaj je videl, tudi Aleš ni mogel vedeti: »Ne vem, kaj bi to bilo. Je bila ta svetloba posledica kakšnega odboja?« Še vedno pod močnim vtisom se njegov stric nikakor ni mogel strinjati: »Če bi res bil odboj, bi ta stvar mirovala in se ne premikala!« Lebdeče in svetleče telo je lovec tudi posnel. FOTO: Osebni Arhiv Zgodilo se je 12. septembra. Dan pred tem je izkušeni lovec na tistem mestu opazil, da je bilo od divjih prašičev še vse na sveže razrito. Zato se je še tisto nedeljo zvečer odpravi...