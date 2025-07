Minuli konec tedna se je na avstrijskem Koroškem odvijal antifašistični izobraževalni tabor pri domačiji Peršman (Peršmanhof) oziroma pri muzeju Peršman. Slednjega so postavili v spomin na dogodke pred 80 leti, ko so v zadnjih izdihljajih druge svetovne vojne pripadniki 13. SS policijskega polka v napadu brutalno umorili enajst članov družin Sadovnik in Kogoj. »Peršmanova domačija je kraj spomina na zločine nacističnega terorističnega režima nad koroškoslovenskim civilnim prebivalstvom,« pomen kraja in spomina predstavi Markus Gönitzer, predsednik Društva Peršman. Bernard Sadovnik, potomec d...