S prizorom iz filma Sam doma do prvega mesta

Projekt Kreakcija (družbenoodgovorna in kreativna akcija), ki ga skupaj s FERI (Medijske komunikacije) pripravljajo na Policijski upravi Maribor, so letos izvedli drugič.

Študentje medijskih komunikacij so v sklopu Kreakcije pripravili komunikacijske projekte, s katerimi so naslovili eno izmed petih področij, povezanih z mladimi: Raba mobilnih telefonov med vožnjo, Vrstniško nasilje, Alkohol in vožnja, Večji interes mladih za delo v policiji in Zaščitni ukrepi pred vlomilci (vlomi v hiše in stanovanja).

Prva praktična preizkušnja

V sklopu študija so prisluhnili tudi predavanju o pripravi komunikacijskih projektov, odnosih z javnostmi, zakonitostih družabnih medijev … Projekte so pripravljali sami, za mnoge pa je bila to prva konkretna praktična preizkušnja na tem področju, ki so se je še posebno razveselili.

Inovativno so združile skoraj ponarodele prizore iz filma Sam doma.

Komisija, ki so jo sestavljali Tina Cipot (predsednica komisije, podpredsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi), dr. Tina Tomažič (soavtorica projekta in nosilka predmeta odnosi z javnostmi – MK, FERI) in Miran Šadl (predstavnik za odnose z javnostmi na PU Maribor), je med devetimi odličnimi projekti izbrala tri najboljše.

Člani komisije so med drugim preverili vsebino osrednjega sporočila in besedil za družabna omrežja, slogan, vsebino projekta, scenarij filma, pripravljene videoposnetke in grafične elemente. Osredotočili so se na razumljivost, celovitost in usklajenost posameznih elementov, dodelanost kreativne ideje, osrednje sporočilo in slogan, kreativni pristop, opredeljen problem, raziskavo področja, tehnično izvedbo in dodatni angažma študentov.

Trojica najboljših

Prvo mesto so osvojile Alma Gril, Gaja Krajnc, Klara Sternad. Avtorice projekta so inovativno združile skoraj ponarodele prizore iz filma Sam doma ter vzbudile takojšnjo pozornost pri gledalcu, da je ta lažje ujel in ponotranjil resnejšo plat zgodbe. Žirijo je v prvi vrsti navdušila uporaba humorja, ki je v kampanjah v zadnjih letih znova v porastu in ki predstavlja izjemno učinkovit način nagovarjanja različnih javnosti. Filmček pa ni le duhovit, temveč tudi poučen, saj nas avtorice v njem spodbujajo, da sami sprejmemo odgovornost za zaščito pred vlomilci.

Drugo mesto sta zasedli Kim Obaha in Anita Grgić. Projekt dveh študentk najprej pritegne s svojo dinamiko in napetostjo, ko nas zgodba vodi do še enega tragičnega momenta v prometu, a se k sreči izkaže, da gre le za sanje voznice, potem pa tudi s svojo srčno sporočilnostjo. Trezno srce bije dlje, opozarjata avtorici, ki sta več pozornosti posvetili tudi raziskovalni fazi ter projekt gradili skozi pogovore in spoznanja drugih ljudi, tudi tistih, ki so za volan že sedli pod vplivom alkohola. Žirija je nagradila dodaten trud pri pripravi širokega nabora dodatnih kreativ.

Tretje mesto so osvojile Daša Kompan, Nina Pahič, Sabina Trop. Avtorice opozarjajo na problematiko rabe mobilnikov med vožnjo, s filmčkom pa ponujajo uvid v prometne situacije, do katerih prihaja, če se vedemo neodgovorno in med vožnjo pozornost posvečamo mobilniku. Tokrat jo je voznik k sreči odnesel le z žuganjem voznice, lahko pa bi se končalo precej bolj tragično, zato avtorji opozarjajo, da nobeno sporočilo, klic, všeček ali komentar niso tako pomembni kot človeško življenje.

Avtorice opozarjajo na problematiko rabe mobilnikov med vožnjo. FOTOGRAFIJE: Projekt Kreakcija

Soavtorica projekta in predstavnica za odnose z javnostmi na PU Maribor Anita Kovačič Čelofiga je dejala: »Projekt Kreakcija nenehno nadgrajujemo, letos pa smo še posebno veseli priložnosti, da se bodo zmagovalni projekti predstavili na več kot 70 interaktivnih zaslonih mestnih avtobusov.«

Tina Tomažič je dodala, da projekt študentom ne prinaša le dragocenih izkušenj, ampak tudi referenco in ne nazadnje promocijo znotraj skupnosti praktikov odnosov z javnostmi, kjer bodo morda že kmalu iskali svojo prvo zaposlitev. Kot je povedala predsednica komisije, kreativni in domiselni izdelki veliko povedo o predanosti in navdušenju študentov nad sodelovanjem v projektu: »Zato bomo v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi najboljše tudi letos nagradili z udeležbo na Slovenski konferenci za odnose z javnostmi, kjer bodo imeli priložnost še bolje spoznati ta svet.«

Izjavo o projektu je podala tudi predstojnica Inštituta za medijske komunikacije, prof. dr. Suzana Žilič Fišer: »Takšne aktivnosti in sodelovanje, kot jih izkazujete s tem projektom, pokažejo ne samo vlogo našega inštituta v širšem družbenem prostoru, ampak predvsem omogočajo študentom, da spoznavajo realnost komunikacijske industrije.«