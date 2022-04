Kako zelo čudna so včasih pota usode in kaj vse je moral prestati 49-letni Albin Razdevšek, invalidsko upokojeni zidar z Raven na Koroškem! A vendar kljub hudim življenjskim preizkušnjam ni obupal. Po vsaki se mu je uspelo pobrati, se veseliti življenja in znova zaživeti na polno. Po odpovedi srca je natanko 1351 dni čakal na presaditev, tri dni po njej pa je njegovo telo začelo zavračati novo srce. Dva tedna pozneje je dobil tako hude prebavne motnje, da je zaradi bolečin že razmišljal, kako bi končal svoje življenje. Ko je s svojo neizmerno voljo vendarle premagal vse zdravstvene težave, je ...