S prenosnikom HUAWEI MateBook X Pro 2020 so stresne spletne konference preteklost

Zaslon FullView ločljivosti 3K: Imerzivno delo in spletni sestanki

Profesionalno delovanje zagotavlja tekočo izkušnjo

Prostorski zvok in čista zvočna slika

Huawei Share: Olajša življenje in delo

Sodba HUAWEI MateBook X Pro 2020 ima številne izjemne lastnosti, zaradi katerih je vrhunski prenosnik za profesionalno rabo: zaslon FullView, zmogljivo delovanje, prostorski zvok, natančen zajem zvoka in tehnologija Huawei Share zagotavljajo popolno sodelovanjem med različnimi napravami. Ne spreglejte ga, če iščete prenosnik za delo od doma ali konferenčne klice.



se pri izbiri naprave mnogi še vedno ravnamo po načelu ’karkoli bo v redu’. Ta modrost je morda včasih delovala, saj med prenosniki ni bilo večjih razlik, danes pa so razlike v delovanju običajnih in profesionalnih prenosnikov ogromne. Če ne boste pozorni, se vam kaj lahko zgodi, da boste zaradi neprimernega prenosnika izgubljali živce in čas.Huaweijev novi prenosni računalnik HUAWEI MateBook X Pro 2020 je vse prej kot običajen. S prikazno površino, ki zavzema 91 odstotkov površine prednje ploskve in zaslonom FullView ločljivosti 3K MateBook X Pro 2020 prednjači pred večino konkurentov, zahvaljujoč profesionalnemu delovanju, sistemu prostorskega zvoka, natančnemu zajemu zvoka in tehnologiji Huawei Share pa je še posebej primeren je za spletne konference.Zahvaljujoč bogatim izkušnjam, ki jih je Huawei pridobil pri razvoju pametnih telefonov in tablic, je podjetje premoglo dovolj drznosti, da je v prenosnik MateBook X Pro vgradilo številne revolucionarne inovacije, med drugim tudi zaslon s tehnologijo LTPS. Vrhunski industrijski dizajn drugih Huaweijevih naprav je našel svoje mesto tudi v prenosniku s tankimi robnimi ploskvami na vseh štirih stranicah. Ob taki zasnovi HUAWEI MateBook X Pro lahko ponudi zaslon, na katerem prikazna površina zajema kar 91 odstotkov površine prednje ploskve. Zaslon Ultra FullView zagotavlja izjemno čisto sliko. Uporabniki so navdušeni nad razširjeno površino za prikaz različnih tipov vsebin, kjer ni ničesar odvečnega, pa najsi gre za vsakodnevno delo ali spletne konference.Za razliko od drugih proizvajalcev, ki ubirajo bližnjice in uporabljajo cenejše zaslonske rešitve z razmerjem stranic 16 proti 9, je Huawei svoj novi prenosnik HUAWEI MateBook X Pro opremil z zaslonom nestandardnih razmerij 3 proti 2, ki je primernejši za uporabnike, za katere je pomembna produktivnost in ki prenosnik uporabljajo za spletne konference. Zasloni s takim razmerjem stranic so primerni za uporabo programov Microsoft Office ter drugih orodij za produktivnost, saj prikažejo več vsebine. Uporabnik tako dobi boljši prikaz vsebine, s katero se ukvarjajo in bolje vidi druge udeležence spletnega sestanka.HUAWEI MateBook X Pro podpira ločljivost do 3000 x 2000 slikovnih točk, kontrastno razmerje 1500:1 in PPI 260, zato lahko z gotovostjo rečemo, da dejansko nudi izkušnjo 3K in oživi prikazano vsebino, kar je še zlasti opazno pri spletnih sestankih in konferencah.Ko gre za delovanje naprave, Huawei nikoli ne sprejema kompromisov. Novi HUAWEI MateBook X Pro poganja Intelov procesor desete generacije IntelCore™ i7-10510U / i5-10210U,ki zagotavlja bolj odzivno in zmogljivo uporabniško izkušnjo v različnih scenarijih uporabe.HUAWEI MateBook X Pro je opremljen z grafično kartico NVIDIAGeForceMX250 zmogljivosti 2GB GDDR5, ki poskrbi za gladko in stabilno grafično izkušnjo. Prenosnik se ponaša tudi s hitrim PCIe SSD diskom, ki uporabnikom omogoča, da lahko preizkušajo meje svoje ustvarjalnosti, ne da bi jih pri tem ovirala tehnološka ozka grla.Nadgrajena hitra brezžična povezava in Bluetooth 5.0 sta zagotovilo za kakovostno in brezskrbno povezavo in prav tako prispevata k učinkovitemu delu med spletnimi sestanki.HUAWEI MateBook X Pro odraža vztrajnost in trud podjetja, da bi dosegli popolnost tudi na avdio področju. Zvočni sistem sestavljajo štirje zvočniki in cepilnik za ločevanje frekvenc, zato Huawei MateBook X Pro navdušuje z bogatimi basi iz globokotonca ter kristalno jasnimi visokimi toni. Na kratko, bogati in čisti zvočni učinki v vseh pogledih in iz vseh kotov.Konferenčni klici so stalnica v današnjem delovnem okolju, zato je kakovost zvoka ključnega pomena. S štirimi mikrofoni in funkcijo inteligentnega zmanjševanja šumov, ki učinkovito filtrira zvoke iz okolja, HUAWEI MateBook X Pro lahko zajame vaš glas z razdalje štirih metrov, s čimer je odlična podpora aplikacijam za glasovno iskanje.Naj se za trenutek odmaknemo od strojne opreme in povemo, da je HUAWEI MateBook Pro 2020 opremljen s Huawei Share, ki izkorišča prednosti razpršene tehnologije in ruši meje med osnovno arhitekturo sistemov Windows in Android ter vzpostavlja brezšivno sodelovanje med prenosnikom in pametnim telefonom.Če se vam to zdi le marketinška fraza, naj vam podam primer. Recimo, da ste sredi opravila na prenosniku, sodelavec pa želi, da se mu pridružite na video konferenci. V običajnih okoliščinah bi morali dvigniti telefon in ga držati ob obrazu, dokler bi klic trajal, kar pomeni, da bi opravilo, ki ste ga opravljali na prenosniku, moralo počakati. Huawei Share vam omogoča, da lahko sprejmete avdio ali video klic kar na prenosniku in si z uporabo dodatne opreme prenosnika, npr. zvočnikov, mikrofonov in kamer zagotovite boljšo avdio in video izkušnjo.S pomočjo te lastnosti lahko neposredno s prenosnika urejate tudi datoteke na telefonu. Ko je konferenčni klic zaključen, lahko Beležnico svojega telefona odprete v prenosniku, uredite vsebino z miško in tipkovnico prenosnika in tako urejeni dokument pošljete svojim sodelavcem po elektronski pošti. Veliko hitrejše in učinkoviteje, kot če bi tipkali na tipkovnico telefona.