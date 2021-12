S prazničnim vlakcem do drsališča (FOTO)

Staro mestno jedro Novega mesta v decembru ponuja praznično podobo, sploh zvečer, ko zasije v soju tisočerih lučk. Letos je dogajanje, seveda ob upoštevanju strogih ukrepov za preprečevanje koronavirusa, celo pestrejše kot minula leta. Organizator Zavod Novo mesto je namreč po vzoru Zagreba in slikovitih butičnih alpskih središč pripravil prenovljeno podobo decembrskega dogajanja, z novimi kulisami in pestrim programom, ki bo trajal ves december.

Malčke je pozdravila direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto dr. Vida Čadonič Špelič.

Na Glavni trg pa se je vrnilo 300 kvadratnih metrov veliko drsališče, ki bo, kot zagotavljajo, z edinstvenimi animacijami v teh časih zagotovo najbolj izstopajoče drsališče v Sloveniji. Novost je tudi božični vlakec, ki brezplačno povezuje Kandijo z Glavnim trgom in drugimi prizorišči, načrtovan je tudi precej bogat prireditveni program, ki se bo seveda sproti prilagajal ukrepom. Tako so predvideni Plesna pravljica, ki jo pripravljajo plesalci Plesnega studia Novo mesto, prihod dedka Mraza in obdarovanje otrok, kako in v kakšnem obsegu bodo potekali, pa je odvisno od ukrepov v državi.

Pestro dogajanje

Po besedah Aleša Makovca, direktorja Zavoda Novo mesto, decembrski čas ne sme biti le praznik daril, temveč predvsem toplih besed in skrbi za bližnje. »Ljudje potrebujemo običaje in rituale, ki nas povezujejo in družijo. Tudi otroci potrebujejo čarobnost, zato se bomo potrudili, da bo ob upoštevanju vseh ukrepov Novo mesto v prazničnih dneh zares svojevrstno adventno doživetje in da v danih okoliščinah pričaramo čim več nasmehov na obraz,« dodaja Makovac.

300 kvadratnih metrov je veliko drsališče.

Malčki so se vključili tudi v okraševanje Novega mesta, že več kot teden dni na Glavni trg prinašajo okraske in jih obešajo na smreke. Lesene okraske je Zavod Novo mesto podaril otrokom iz vrtca Pedenjped in Ciciban ter šolarjem Osnovne šole Dragotina Ketteja, otroci pa so jih s svojo domišljijo in ustvarjalnostjo praznično okrasili. Na božična drevesca so jih prinesli tudi minule dni. Simbolično okraševanje je pozdravila direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto dr. Vida Čadonič Špelič, pozneje pa se je otrokom pridružil še župan Gregor Macedoni.

Ljudje potrebujemo običaje in rituale, ki nas povezujejo in družijo.

V Novem mestu upajo, da bodo razmere konec leta ugodne, saj od 23. do 31. decembra načrtujejo pisano dogajanje na koncertnem odru, ko naj bi nastopili mešana pevska zbora Krka in Pomlad, kvartet As, BQL, Bombshell, Help!, Anka Boys, Dan D, ansambel Nemir, predzadnji dan starega leta bi se trg spremenil v diskoteko, v novo leto pa bi Novomeščane popeljali Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.