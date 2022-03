S pozvačinom na koline

Pisana druščina pustnih mask se je zbrala v Centru kulturne dediščine v Odrancih, od koder so se v povorki odpravili po ulicah. Na začetku povorke je bil prekmurski pozvačin, ki je bil oblečen v pisana oblačila, v roki je imel ježevko, zvonce in posebno čutaro z nevestinim mlekom (proso) ter bombone, ki jih je delil med sprehodom.

Za veselje so skrbeli domači muzikanti.

Za veseli del povorke so poskrbeli domači muzikanti, ki so se peljali na traktorski prikolici in ves čas igrali narodno-zabavne skladbe. Ustavili so se pri gostilni Bogdan in pri bifeju Škafar, kjer so se brezplačno okrepčali. Med potjo so se do sitega najedli slastnih krofov. Pustovanje so sklenili v Centru kulturne dediščine, kjer so bili pogoščeni s kolinami in krofi.