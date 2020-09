S ponijem le nekaj minut počasnejši od Primoža Rogliča

Toliko izzivov in rekordov, kot jih je bilo v letošnjem letu, v slovenskih gorah še ni bilo. Vse je zakrivila epidemija koronavirusa, saj so bile večinoma vse tekme odpovedane in nemirni športniki so si morali postaviti lastne izzive. Poletno sezono je odprla mlada gorska tekačica Ana Čufer iz Ajdovščine, ki je z izjemnim časom dve uri in 52 minut za na Triglav in v dolino postavila ženski rekord. Svoje je dodal Marjan Zupančič iz Bohinjske Bistrice, ki je premagal samega sebe in za 600 kilometrov in 45.000 višinskih metrov dolgo Slovensko planinsko pot porabil le šest dni, 12 ur in 58 minut. Svoj rekord je izboljšal kar za 19 ...