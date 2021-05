Vlada na dopisni seji sprejela nove odločitve

20 kvadratov za eno stranko

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 10. do vključno 16. maja 2021, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.V vseh statističnih regijah se pod tako imenovanim PCT-pogojem za zaposlene in potrošnike (PCT je kratica za prebolevnike, cepljene in testirane) dovoljuje gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov. Pri tem je v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, omejitev 20 m² na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Ob tem je treba zagotavljati tudi 20 m² na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko ponujajo nastanitvene storitve do 30 nastanitvenih enot, nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko po novem ponujajo nastanitvene storitve do 50 % zasedenosti nastanitvenega obrata. Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja, saj se apartmajske enote razumejo kot zaprt mehurček.