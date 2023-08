S pomurskega Triglava se dviga nov stolp: po devetih mesecih za požigalcem ni sledi (FOTO)

Gotovo se marsikdo spominja žalostnega ponedeljka, 24. oktobra 2022, ko so pomurski gasilci in policisti zgodaj zjutraj prejeli obvestilo, da gori razgledni stolp na Sotinskem bregu, najvišjem vrhu v Pomurju, ki s 418 metri med domačini velja za pomurski Triglav. Lesen razgledni stolp na priljubljeni izletniški destinaciji je pogorel, čeprav so se s požarom spopadla štiri lokalna prostovoljna gasilska društva: Sveti Jurij, Sotina, Rogašovci in Pertoča.

Župana držala obljubo

Zgorela sta še zabojnik za smeti in reklamni pano, je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, materialna škoda pa je bila ocenjena na 25.000 evrov. Takoj zatem je bilo v ospredju večine pogovorov pokrajine ob reki Muri ugibanje, zakaj je stolp zagorel, predvsem, ali je bil v ozadju samovžig, kar bi bilo skorajda nemogoče, saj na njem ni bilo elektrike, zato se je kot najverjetnejša uveljavila možnost, da je požar nekdo podtaknil. Pozneje so to domnevo potrdili tudi kriminalisti, vse od takrat pa poteka iskanje požigalca. »V primeru požiga stolpa v Sotini je bila na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti poslana kazenska ovadba zoper neznanega storilca. V zadevi se še zbirajo obvestila,« nam je na vprašanje, kako daleč je preiskava, zatrdila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU MS.

Stolp že vabi nove obiskovalce. FOTO: Oste Bakal

Zato pa, kot je takoj po požigu obljubil takratni župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič, in pozneje njegov naslednik Rihard Peurača, na Sotinskem bregu že stoji nov razgledni stolp, skoraj enak kot prejšnji. Postavili so novo nosilno betonsko ploščo, na katero so po impregnaciji lesenih elementov te tudi sestavili. Montaža je potekala brez zapletov in stolp, ki ga je izdelal lokalni podjetnik, je že opravil vsa testiranja.

14 metrov je visok.

»Podoben je prejšnjemu, a je izdelan na sodoben način in je zato tudi lepši. Že v devetdesetih letih ste morda kljub različnim mnenjem znali stopiti skupaj in ste postavili prvega. Vmes ste ga morali obnoviti, to pa je že tretja postavitev in vsi upamo, da bo ta stolp večen,« je na neuradnem druženju krajanov, ki so ga pripravili na Sotinskem bregu ob koncu del na stolpu, povedal župan Peurača, ki se je tudi zahvalil obema nekdanjima županoma, takratnim svetnikom in članom vaškega odbora ter pobudniku postavitve stolpa Hermanu Kisilaku, ki so pred več desetletji poskrbeli za osrednjo turistično destinacijo rogašovske občine.

Najlepše darilo

Ob tem nam je župan zaupal, da ves znesek investicije novega stolpa znaša 36.000 evrov. Že spomladi so prejeli 25.000 evrov odškodnine od zavarovalnice, s čimer so bili v občini zadovoljni. »Zgrajen je na podlagi prvotnega načrta, ki smo ga morali digitalizirati, saj so bili vsi deli izrezani v delavnici na sodobnih strojih CNC. Iz delavnice so prišli deli, ki jih je izvajalec sestavil v enem dnevu, in stolp je še isti večer prestal test vzdržljivosti, saj se je ravno takrat razbesnela nevihta z močnim vetrom. Temu je sledilo še omenjeno neuradno druženje in s tem smo zaznamovali zaključek del. Uradna otvoritev pa bo v nedeljo, 13. avgusta,« nam je povedal župan Peurača in dodal: »Seveda pa ne smemo pozabiti na izvajalce del, to je podjetje Les-Pro iz Celja, ki je postavilo nov stolp. Dele zanj so izrezali v Celju, nato so jih prepeljali v Ljubljano na impregnacijo, pred samo gradnjo pa so vse še trikrat prebarvali.«

Uradno odprtje bo v nedeljo, 13. avgusta.

Župan je tudi povedal, da 14-metrski stolp, ki je sestavljen iz smrekovega in macesnovega lesa, ostaja brez zvona, saj je stari poškodovan, zato ga bodo morali obnoviti ali izdelati novega, obljubil pa je, da se bodo rešitve domislili hitro. Za vse pa so županu in vsem zaslužnim za izvedbo projekta hvaležni tudi številni domačini. Čudovit stolp z vrha ponuja pogled v daljave sosednje Avstrije in na neokrnjeno naravo občine Rogašovci, na sanjske vzhode in zahode in še veliko več. »Biti tu je predvsem za nas, ki smo na tem bregu na starem stolpu v samoti prebrodili marsikatero tegobo, ki smo na tem vrhu pretočili marsikatero solzo, najlepše darilo letošnjega leta ...« je mogoče prebrati v enem od ganljivih zapisov.

Rogašovski župan se veseli skupaj z občani. FOTO: Oste Bakal

Sestavili so ga v enem dnevu. FOTO: Oste Bakal