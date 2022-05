»Odločil sem se, da bom začel zbirati pomoč za Ukrajino in potem vse skupaj sam odpeljal tja ter poskrbel, da jo bodo res dobili tisti, ki so tega najbolj potrebni,« nam pove 51-letni vloger Tomaž Gorec. Rad potuje, odkriva neznane kraje in jih na svoj srčni in iskrivi način približa širši javnosti. V Ukrajini je bil že dvakrat. »Nisem si predstavljal, kako je tam, mi je pa slovanska kultura blizu. Prvič sem bil na zahodu v mestu Lvov, leta 2016 pa v Černobilu,« nam pove. Letos se je odločil, da se vrne. Rad odkriva domače in tuje kraje. FOTO: Osebni arhiv »Ob...